Víctor Jara inmortal: Las canciones que samplean temas del músico chileno

La figura de Víctor Jara sin duda que ha influenciado a gran parte de los músicos del mundo, entre otras cosas por las crueles circunstancias de su asesinato a los cinco días del golpe de Estado de 1973.

Reseñado en innunmerables canciones a nivel mundial, como "One Tree Hill" de U2 donde se recita el verso "Jara canto su canción, un arma en las manos del amor, se sabe que su sangre aún grita de la tierra", el cantautor también ha sido versionado por muchos músicos como Rage Against the Machine y Bruce Springsteen, y existen al menos seis álbumes dedicados completamente a covers del artista.

Sin embargo también la música de Víctor Jara ha inspirado a músicos electrónicos y raperos, quienes han introducido sampleos de canciones del autor de Te Recuerdo Amanda en diversos temas:

"Sign of the Times" de Immortal Technique

"(La Voz) Tan Tierna" de Acid Pauli

"What's the Impact" de Rugged Brood con Shamus

"Luz Juice (The Bins Remix)" de The Flying Skulls