'Vicho y las Gaviotas', la banda hit de 'Gemelas': 'La cumbia ranchera es lo más escuchado en Chile'

Surgieron como personajes de "Gemelas", la exitosa teleserie de Chilevisión, pero tomaron vuelo propio y ya se aprontan para su debut en los escenarios, además de preparar su primer disco.

Liderados por Francisco Gormaz ("Vicho" en la teleserie), junto a Raúl Hoffmann ("Palomo"), Karla Melo ("Magaly"), Felipe Álvarez ("Tatoo") y Diego Varas ("Pinky"), el grupo de actores y ahora cumbieros-rancheros estuvieron en Ciudadano ADN contando cómo ha sido ese paso de la ficción a la realidad, volviéndose éxito en Spotify y comenzando a agendar presentaciones en vivo.

"Además de actores, varios somos músicos y tenemos bandas propias", comentaron. Por eso, siguieron ensayando y fueron al estudio de Hugo Manzi, compositor junto a María Colores de las canciones que forman parte de la teleserie. Así, "nos dimos cuenta de que era un proyecto que tenía mucho que dar".

Ahora, están cerrando varios shows, uno de ellos el próximo 20 de septiembre en la Fonda Gratuita de Peñaflor, una jornada donde compartirán escenario con célebres nombres como Los Hermanos Bustos y La Sonora de Tommy Rey. "Es un honor que nos den la confianza para estar en un festival tan importante", comentó Gormaz.

"Ha sido muy emocionante. Nuestra música le gusta mucho a los niños, nos mandan videos a nuestras cuentas cantándolas y bailándolas", agregó el actor, que cree que este fenómeno "corrobora la intuición que tuvimos, que las canciones estaban muy buenas".

Sin ir más lejos, ayer estrenaron el videoclip oficial de su mayor hit, "Cuando estás aquí conmigo", alcanzando varios miles de visitas en YouTube en pocas horas. Y de las 15 canciones que tienen grabadas, diez formarán parte de su primer disco, que estará disponible tanto en plataformas como en formato físico. Y guardan las otras cinco para una eventual segunda producción.

A varios de ellos, comentaron en la entrevista, nunca se les pasó por la cabeza formar parte de una banda de cumbia ni de ranchera, pero al vivir fuera del país (Hoffmann vivió varios años en México) o en localidades de provincia (Gormaz lo hizo en Olmué), se dieron cuenta que "se escucha mucho la música ranchera, es una música muy transversal, porque es una cumbia media pop".

Gormaz, incluso, se atreve a decir que "es el género más escuchado en Chile", comentando que existen unas 3.000 bandas de cumbia ranchera en el país. "Es muy bailable, cercano a la electrónica, y con letras cotidianas: el barrio, el vecino, la mamá, la suegra. Y súper picarona también, pero ese picarón clásico del pueblo campesino de Chile".

Karla Melo, en tanto, que interpreta a una corista en la teleserie y es la única mujer que dio el salto a la banda, comentó que "compartimos ocho, nueve meses en la teleserie y generamos una amistad. Discutimos como cualquier grupo, pero estamos construyendo juntos esta familia". Todos sus compañeros coinciden en que el hecho de que sean todos actores los hace entenderse mejor.

Y sobre sus planes a futuro, comentan que "es muy probable que en Chilevisión pasen cosas en un futuro no muy lejano, pero por el momento no hay nada concreto, así que estamos a full enfocados con la banda", agregando que "no es fácil salir a tocar y hacerlo bien" cuando, adelantan, ya están armando una intensa gira para el verano 2020.