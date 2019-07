Vesta Lugg se refirió al incómodo momento con Belloni en Vértigo: 'Lo que me pasó ese día fue acoso'

Vesta Lugg compartió un serio mensaje a través de redes sociales, donde se refirió a la "re viralización" del incómodo momento que vivió en 2017, cuando fue una de las invitadas de Vértigo.

En ese entonces, Diana Bolocco le comentó sobre lo seria que ella se ve, pero que en realidad sentía que era una joven "muy dulce", haciendo referencia a lo sencilla que es en la vida real. Ahí mismo, Ernesto Belloni interrumpió a las mujeres y lanzó una desubicada e inesperada broma: "Como para chuparla", señaló el humorista, incomodando a Vesta.

Si bien el momento generó risas en los presentes, para Lugg fue algo demasiado incómodo y que quería que pasara al olvido. Sin embargo, hace algunas semanas el momento se volvió a viral en redes sociales, e incluso, algunos de los seguidores de la influencer se lo enviaron vía DM por Instagram.

Es por esta razón, que la también cantante compartió un sincero mensaje en el que explica que para ella esto no es gracioso, ya que fue acosada por Belloni.

"Me he dedicado a responder algunos y decirles que lo que me sucedió ese día es acoso, y que ni yo ni ellos merecen ser tratados como un 'objeto para chupar', y que entiendo que este sea un tipo de humor, pero que no, no es gracioso para mí, ni para las personas que viven acoso sin que nadie se entere", fue parte de lo que escribió en una publicación.

En esa línea, la actriz hizo un llamado a sus fanáticos para que dejen de compartir el video y también dejen de "normalizar estas actitudes".