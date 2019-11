Vesta Lugg confesó que tuvo una cita con actor de Harry Potter gracias a una aplicación

Vesta Lugg sorprendió a todos sus seguidores y los fanáticos de Harry Potter al revelar que tuvo una cita con uno de los actores de la mágica saga de películas.

Esta confesión ocurrió luego de que la influencer participara en el podcast Mis últimas 3 neuronas, en donde contó aspectos desconocidos de su vida privada.

Fue en ese contexto que le preguntaron sobre cómo sería su hipotético perfil de Tinder, lo que dio paso a que la influencer hablara sobre sus experiencias con estas aplicaciones de cita.

Una de las que ha utilizado se llama Hinge, aunque la que más dio que hablar fue una titulada Raya, una app privada y exclusiva para personas que trabajan en el rubro del entretenimiento.

"Es un dating app de industria, donde debes pagar y ser aceptado para entrar a la comunidad (…) Hay puros actores, músicos, etc", comentó Vesta Lugg, añadiendo que para entrar a esta "te ponen a prueba una semana, no puedes sacar screenshoots (pantallazos) porque si lo haces te echan".

Y fue justamente acá que también confesó que tuvo una cita con Tom Felton, más conocido por haber sido el actor que dio vida a Draco Malfoy en las películas de Harry Potter.

"¿Saben con quién salí una vez? Con Malfoy (…) Es una hueá muy rara porque no sé si alguna vez firmé algo cuando me inscribí porque no puedo estar hablando de esto, porque es brígido, no te dejan (contar nada)", concluyó.