Verdades Ocultas: Rocío tomó una decisión respecto a Benjamín y Tomás

Rocío sufrió un nuevo percance en el capítulo de este martes de Verdades Ocultas (Mega). La abogada, quien estuvo en coma por más de cinco meses tras el accidente que sufrió junto a Benjamín, consiguió que Eliana accediera al encuentro con el pequeño, pese a la oposición de Tomás.

Junto a su hermano Gonzalo, la protagonista acudió a la casa donde actualmente vive el niño. Ambos se encontraron, pero la respuesta no fue la esperada. Benjamín le dijo "no te quiero, ándate", frase que causó impacto y tristeza en Rocío. "Eres mala, me querías robar", añadió el pequeño, quien no hizo más que rechazar a su madre.

"Bueno, ya viste a tu hijo. Espero que te haya quedado claro que nosotros no estábamos inventando nada con Tomás. Benjamín realmente no quiere saber nada de ti", le dijo Eliana a Rocío. Esta última tomó una decisión: entregarle la tuición completa del niño a Tomás, al menos hasta que se recupere psicológicamente del accidente.

Apuesto a que Cris irá a jugar con benja y el benja le dirá que no quiere ver a su mama porque Eliana le dijo y en una once familiar el Cris sapeara todo y la Agustina le dirá a rocio y todos se darán cuenta quien es eliana #verdadesocultas — Seba (@sebabaloa19) December 10, 2019

La Eliana, quedó con trementa cara, por que ya no va a tener como hacer sufrir a Rocío...🤣🤣 persiste en esta..#VerdadesOcultas — Rosmary P.H (@preciosarouss) December 10, 2019

La cara de Tontomás es como de aún siento algo por ti Roncio... #VerdadesOcultas pic.twitter.com/fBMLAtcmEY — Merlina (@carlasintiamonc) December 10, 2019