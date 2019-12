Verdades Ocultas: ¿finalmente Rocío se encontrará con el pequeño Benjamín?

El panorama sigue oscuro para Rocío y Agustina en Verdades Ocultas (Mega). Mientras la primera insistirá en ver a su hijo Benjamín, la segunda continuará en su ardua lucha por encontrar a Tomasito, incluso si debe sacrificar su relación con Ricardo.

Así se lo hizo saber Agustina a su pareja, quien le insistió en regresar a Génova y así dejar atrás la búsqueda del niño. "No sin mi hijo, no sin él. Yo no voy a dejar de buscarlo. Tú estás en todo tu derecho a irte a Génova, pero no me pidas que vaya contigo", le dijo.

Por otra parte, Rocío fue hasta el restaurante para rogarle a Tomás que le permita ver a su hijo Benjamín, para pedirle perdón por el accidente que ella y el niño sufrieron. "Tú perdiste todo derecho sobre él después de lo que hiciste", le recriminó Tomás.

Luego apareció Eliana, quien previamente fue amenazada por Marco debido a su relación clandestina con Tomás. La mujer accedió a una de las condiciones del "chascón". "Si quieres ver a tu hijo, puedes verlo", le dijo la villana a Rocío.

Pero no todo será felicidad y reencuentro para la protagonista, ya que en el adelanto se mostrará la reacción inesperada del niño al ver a su madre. Además, Marco persuadirá a Agustina para que siga los pasos de Ricardo y regresen juntos a Europa.