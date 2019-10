'Vende humo': Arturo Longton arremetió en contra de exparticipante de Resistiré por Instagram

Arturo Longton causó gran impacto entre sus seguidores de Instagram al arremeter sin explicaciones en contra de Gabriel Martina, exparticipante de Resistiré.

Pese a que no dio detalles del conflicto, el exchico reality fue muy duro con sus palabras, dado que escribió que "no soy el tipo de 'weon' de escribir 'mierda' gratuitamente, pero este 'ctm' me supera. Qué manera de ser chanta y vender humo".

"Se llama Martina, seguramente no lo cachan. Sé natural un minuto pobre 'weon'", agregó.

Minutos más tarde, Longton compartió un pantallazo de la respuesta que le dio Gabi a través de la plataforma, donde el argentino le señaló que "hace tanto que te conozco para que hables así de mi… Soy amigo de tu hermano, él te puede dar las referencias que te faltan! Abrazo!!!".

Posteriormente, Arturo le contestó y le escribió que "me importa un 'pico' de quién seas amigo. No te compro nada...", a lo que el trasandino manifestó: "chúpame la poronga entonces, muerto".