Valentina Ramos, ex MasterChef Chile: 'Va a ganar Bárbara, porque es rubia'

Valentina Ramos, quien quedó entre los seis mejores participantes de la temporada anterior de MasterChef Chile, habló con Publimetro para dar su opinión -sin filtro, como siempre- sobre el actual ciclo del programa.

En ese contexto, la joven que hoy en día está dedicada a su emprendimiento "Master Mechada" se refirió a Bárbara, Camila y Giovanni, quienes deberán enfrentarse en la gran final del espacio culinario.

Sobre esto, comentó que "me ha parecido una mala temporada porque fue mala la selección. Son muy malos los concursantes que hay; más farándula y menos cocina. Y supuestamente es MasterChef, donde ellos deberían tener los conocimientos básicos. A uno lo preparan porque te hacen clases, y por lo que se ve, parece que los chiquillos no le pusieron ningún empeño".

Además, reveló que su participante favortia era Kaschka, pero está segura que quien se quedará con el premio será "Bárbara, porque es rubia".

Finalmente, Barros se refirió al rol de los jueces, asegurando que "no me gusta Chris, me cae pésimo. Lo encuentro una persona petulante, no sé… es demasiado pesado, es demasiado prepotente. Venden todo bonito para la gente, pero cuando uno conoce al gallo, es una persona déspota y pesada. Con la chef Fernanda creo que pasa lo mismo que con Sergi Arola. Él se veía súper pesado, pero al final era un amor de persona".

Recordemos que Valentina se hizo viral tras su participación con el meme "hay que pegarle, quiero pegarle".