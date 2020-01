Vale Roth recordó comentado episodio con Alexis Sánchez en 2011: 'Siento que el karma es más grande'

Este fin de semana, Vale Roth subió una serie de Instagram Stories para arremeter contra Alexis Sánchez por la polémica que vivió con el futbolista en 2011, cuando dos amigos de él la grabaron desnuda sin su consentimiento.

A través de la red social, la bailarina partió contando que "yo tenía 20 años. El loco fue muy maricón conmigo. Me grabó, me grabó sin mi consentimiento en closet, con dos amigos encerrados dentro del closet. Yo no sabía que me estaban grabando".

"Yo soy súper liberal, sí, obvio, pero una cosa es ser liberal y otra es que te estén grabando dos 'hueones' adentro del puto closet y tú en pelota. O sea, no", agregó.

"Y que ustedes digan 'ay, Alexis. Oh, grande weón, bacán, loco, eres un seco'. El weón se tuvo que hacer una limpieza de imagen como por cuatro años, cinco años", siguió contando.

Pese a las críticas que se ganó en ese entonces, Vale aseguró que "hay mucha gente que me apaña, en todo caso. Yo ya no le tengo odio, pero no siento nada. Siento que el karma es más grande para todos".

"Esta semana voy a contar la verdad. No cobro nada, sí es mi instagram jaja. Para que ustedes sepan lo que pasó ese día, porque nunca he hablado de verdad lo que pasó", lanzó, asegurando que dentro de esta semana destapará una bomba.

Además, en el video también cargó contra el exparticipante de Resistiré Dino Inostroza. "Nunca he hablado que pasó realmente para que él y el Dino me hicieran tanto daño. ¿Me vas a demandar?", finalizó.