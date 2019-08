Vale Roth preocupó a sus seguidores al mostrar su rostro luego de ser asaltada y golpeada

La exchica Yingo, Valentina Roth, preocupó a sus seguidores al publicar un video mostrando cómo quedó su rostro después de ser asaltada y golpeada.

"Ayer me asaltaron y me robaron mi cartera, me pegaron", reveló en Instagram, donde se puede ver su cara roja.

Según detalló en sus historias, el hecho ocurrió a las 6:00 horas, donde unos sujetos le robaron su cartera y le pegaron un puñetazo.

"Fue un cornete, media hueá. Lo que me dolió fue mi bolsito, mi único bolsito", sostuvo Roth, que luego de explicar lo sucedido, tuvo que aclarar -enojada- que no estaba borracha, al recibir comentarios de sus seguidores por la manera en que hablaba.