Vale Roth desclasifica sueños eróticos y sus preferencias al ver pornografía

Una serie de confesiones se despachó la modelo Valentina Roth en su cuenta de Instagram.

"Me está pasando algo… no es vergonzoso, pero me está pasando más de lo normal. Antes me había pasado dos veces en la vida", comenzó diciendo antes de contarle a sus más de 700 mil seguidores que estaba teniendo sueños eróticos "brígidos".

Si bien, al principio se preguntó por qué, la respuesta la entregó ella misma segundos después. "En volá es porque estoy viendo mucho porno", dijo, precisando que su material preferido es entre mujeres "de puro curiosa nomás", en un video que ya lleva más de 107 mil reproducciones.

Además, y en sus historias, precisó que le gustan los hombres, aunque "quizás soy heterocuriosa", y adelantó su presencia en el programa Podemos Hablar y en Pasapalabra durante las próximas semanas.