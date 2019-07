Vale Roth denunció filtración de nuevo video prohibido

Valentina Roth nuevamente está en la polémica. Esto porque la exchica reality denunció a través de redes sociales la filtración de un nuevo video privado entre ella y su expareja, a quien acusó de viralizarlo mediante Twitter e Instagram.

Roth utilizó su cuenta de Instagram para acusar que: "Hans está subiendo fotos íntimas mías esta wea, hijo de p… va a ir a tribunales más el video que sales pegándole a una mujer", escribió en sus historias contra el usuario @Hanskilman.

"Como sigues molestando a una amiga, a la Adri, voy a publicar lo que todos quieren ver. Se viene, cabros. Saqué el pantallazo que Hans lo había subido a su Instagram. Voy a ir a la PDI el día lunes, a Cibercrimen, no le va a ir muy bien. Me da mucha lata esta situación. Me siento afectada, pero no me va a cagar el viernes", agregó Roth.

Pero no se quedó ahí y acuso directamente a una de sus exparejas y a la modelo Adriana Barrientos: "me da mucha lata todo lo que está pasando. Pucha, le mandé un video a un ex, que él lo haya filtrado, se lo haya mandado a la Adriana (Barrientos) y la Adriana se lo mandó a Hans. Sacaron un pantallazo y lo subieron", cerró.