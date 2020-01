Vale Roth contará la difícil relación que tiene con sus padres en 'Podemos Hablar' de CHV

Valentina Roth será una de las invitadas de este viernes de Podemos Hablar, el programa de conversación de CHV, donde revelará la difícil relación que tiene con sus padres, Rodolfo Roth y Katya Soracco.

En conversación con Julián Elfenbein, la exgimnasta recordará el aborto retenido que tuvo en mayo del año pasado, la cual la dejó muy dolida y afectada.

"Este año (2019) he pasado lo más brígido de mi vida y (mis papás) no han estado ahí. Para mí cruz (con ellos), nunca más… Incluso me quería cambiar los dos apellidos, pero es un proceso largo y no sé qué apellido ponerme", dice Vale.

"A mi mamá le mandé la foto de la sangre, en el baño y me dejó en visto", detalló.

Visiblemente afectada, Valentina le cuenta a Elfenbein que "después de esto no le voy a hablar más a mi mamá, pero tampoco ella ha intentado buscarme".