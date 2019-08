Vale Roth aseguró que vivió incómodo y humillante momento con funcionario de la PDI

Hace algunas semanas, Valentina Roth denunció la filtración de fotografías íntimas, por lo que decidió acudir a la Brigada de Cibercrimen de la PDI para realizar una denuncia.

Esto finalmente ocurrió, pero obtuvo resultados que jamás imaginó, según contó a través de Instagram: "Hace un mes y medio se filtraron unas fotos mías en Instagram y Twitter, y bueno, yo fui a la PDI, denuncié. Estuve ahí como dos horas, de hecho, el que me tomó el caso, que no voy a decir el nombre, pero tengo pantallazos, me dijo 'envíame las fotos por WhatsApp', y se las mandé. Esas fotos humillantes, le mandé todo", partió contando.

Posteriormente, agregó que "eran tres hombres y esas fotos las imprimieron grandes y las pusieron en la mesa. Mientras ellos las veían y yo estaba sola, me sentía muy mal viendo esas fotos, porque no las quería ver, menos en grande".

"Dijeron que iban a llamar a los tres involucrados en el caso y no han llamado a nadie, entonces… mujeres, ¿cómo se sentirían? Hay tres hueones de la PDI viendo tus fotos, que más encima están impresas en grande. Y no llegó a nada, no está en curso, no está en nada", concluyó, alertando a sus seguidoras para que tengan cuidado en una situación similar.