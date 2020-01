Valdivia fue escogida la mejor ciudad para vivir en Chile: alcalde Omar Sabat comentó la elección

La empresa consultora Visión Humana presentó los resultados anuales de su estudio "Barómetro Imagen Ciudad", encuesta en la que se escogió a Valdivia como la mejor ciudad para vivir en nuestro país. Por eso, Ciudadano ADN conversó vía telefónica con su alcalde, Omar Sabat.

El jefe comunal cree que su ciudad fue elegida por sus atractivos como el paisaje, el río y la selva valdiviana. "Somos una de las ciudades con mayor extensión de áreas verdes", pero además porque "somos una de las ciudades más seguras del país", expresó. Además, "estamos en el cuarto o quinto lugar del ranking de ciudades para estudiar en el país".

Si bien ha crecido la cesantía en Valdivia, al igual que en el resto del país, producto del estallido social, la capital de la Región de Los Ríos "tiene fuentes laborales, aunque no es comparable con comunas más grandes de Chile. El que quiere trabajar siempre va a encontrar algo", sentenció el edil. "Lo que te complementa es que aquí vas a llegar a una ciudad segura, verde y con buen ornato".

Uno de sus eventos más tradicionales de verano es la Semana Valdiviana, la que Sabat aseguró que se hará "de todas maneras" el sábado 29 de febrero, pese a la convulsionada situación del país. Sin embargo, contó que "con todo lo que hemos tenido que modificar producto del estallido, hemos cambiado cosas", pero anunció que lanzarán esta semana su cronograma. "Vamos a tener entretención y actividades culturales y deportivas todos los días para quien nos quiera visitar", aseguró, prometiendo "recibir al turista como corresponde".

Sabat también tuvo palabras para el primer femicidio de 2020, ocurrido en su comuna, y que terminó con la vida de Gladys Gallegos, mujer de 53 años. "Ahí te das cuenta que la justicia no está funcionando bien", dijo, tomando en cuenta que el principal sospechoso ya fue juzgado por homicidio en 2012. "Nadie quiere que haya este tipo de actos en comunas como la nuestra".

Ciudad lluviosa por excelencia, acaba de lanzar el slogan "Valdivia: lluvia es vida", según anunció Sabat. "Acá cuando llega un turista y ve la lluvia, dice 'es un escándalo'. Pero el valdiviano, cuando llueve usa un paraguas o una chaqueta normal, porque estamos acostumbrados. Ese es el encanto que se produce", dijo de una ciudad que, antes, "en enero y febrero siempre llovía y era extraño tener temperaturas que superaran los 28 grados", lo que no se está repitiendo en los últimos años.

Hijo de alcalde, Sabat confesó que "a mí me encanta desde niño esto, y la gente me reeligió, así que algo estaremos haciendo bien". Sin embargo, comentó que su comuna no participó en la consulta ciudadana del mes de diciembre pasado, ya que tras el acuerdo constituyente "no correspondía, había que armarlo bien y hacer algo vinculante con la comunidad". Pese a esta decisión, el edil enfatizó que "los municipios debemos ser garantes del plebiscito de abril".

Sabat cerró su contacto con Ciudadano ADN haciendo una invitación a Valdivia, donde "los vamos a esperar con cerveza recién hecha, fresca y unos buenos crudos".