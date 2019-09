Usuarios pusieron a prueba la resistencia de los nuevos iPhones con fuertes caídas y golpes

Hace algunas semanas, Apple puso a la venta los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, y desde ese entonces varios usuarios han puesto a prueba la resistencia de los celulares ante grandes caídas.

Esto surgió para demostrar la veracidad de lo que dijo la directora de Mercadotecnia de productos Apple, quien señaló que cuentan con el "vidrio más resistente" en la historia de los dispositivos móviles.

Obviamente, estos dichos generaron curiosidad entre los clientes, por lo que decidieron probar sus nuevos aparatos. Tras varios golpes y caídas, compartieron los resultados en sus redes sociales.

Uno de ellos publicó la foto de su iPhone 11 Pro, el cual sobrevivió a una caída y solo se dañó el lado superior de la parte trasera.

El blog EverythingApplePro también experimentó con el celular desde distintas alturas y señalan que, pese a tener el cristal más resistente, el iPhone es propenso a romperse en las caídas grandes.

Revisa el video con las pruebas en el siguiente video:

Okay, if you wondered, this is how cracked iPhone 11 Pro looks like pic.twitter.com/tHAv5OoPan