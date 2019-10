Usuario de YouTube rompió récord de 'likes' con comentario en el video de 'Bad Guy' de Billie Eilish

Un usuario de YouTube marcó un gran hito dentro de la plataforma tras alcanzar un millón de likes en un comentario publicado hace cinco meses en el video de "Bad Guy" de Billie Eilish.

Este récord se dio porque Seth Everman escribió "I'm the bald guy" (Soy el chico calvo), un juego de palabras en relación a la canción que dice "I'm the bad guy".

Todo parece indicar que su comentario resultó más divertido de lo que parece para los usuarios de YouTube, sobretodo porque en la foto de perfil de Everman se puede ver que no tiene ni un pelo en su cabeza.

Seth se dio cuenta de dicha cifra este sábado e hizo público el suceso a través de un comentario en Twitter. "¡Récord mundial!", escribió. Además, en un mensaje posterior, el joven le pidió a YouTube que lo premiara por su logro.

world record! first youtube comment ever to hit 1 million likes. we did it gamers pic.twitter.com/yubDW5mZL9