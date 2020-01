Un nacimiento, Viñuela y muchos eventos: las anécdotas de Juan Pablo Sáez, el DJ Billy de Adrenalina

Gracias a su participación en Adrenalina, Juan Pablo Sáez pudo cumplir sus sueños de actor, en especial el más grande: construir su propio teatro. El actor y fundador del San Ginés recordó sus años en la teleserie que Canal 13 emitió en 1996 y que se podrá ver desde este lunes en REC TV, a las 19:00 horas.

En conversación con la señal retro del 13, Sáez contó cómo llegó a ser el hombre detrás del tornamesas. En esa época estaba dedicado al teatro alternativo. "Estaba haciendo una función de teatro en la Estación Mapocho, en una sala subterránea, con los desconocidos de ese minuto que eran Mariana Loyola, Felipe Braun, Cristóbal Gumucio, estaba Rodrigo Achondo, que en paz descanse, un amigo que ya no está… la Tamara Acosta. Éramos todos desconocidos", relató.

Un día, el guionista Pablo Illanes –creador de Adrenalina– y el director Ricardo Vicuña acudieron hasta el recinto para visitar a los actores: "Fueron al camarín a felicitarnos y nos citaron para que fuéramos al día siguiente a una reunión al canal. Vine a esa reunión y me dice el mismo Ricardo 'mira, yo creo que tú podrías hacer el personaje de Morrison. Aunque si Viñuela no acepta el DJ, te lo damos a ti'. Yo no sabía quién era, pero después supe".

Ciertamente se refería a José Miguel Viñuela, quien un año más tarde asumiría la conducción de Mekano. El animador no había aceptado el papel. "Yo creo que lo hubiera hecho fatal, lo quiero mucho, pero pudo haber arruinado un personaje tan lindo", comentó Sáez.



Francisca Merino y Juan Pablo Sáez en Adrenalina. Foto: Reproducción

El actor también contó que en ese entonces, por participar en Adrenalina, recibía un sueldo de $540 mil pesos (unos $1,2 millones de la actualidad, según Sáez), lo que le permitió mantener a su hijo, quien en ese entonces estaba en gestación.

Su nacimiento coincidió con una jornada de grabación de la teleserie, que tenía como locación uno de los pasillos de Inés Matte Urrejola. "El día en que nació mi hijo estaba montaba la teleserie ahí con 300 extras. A eso de las 9:00 me llaman al canal de la clínica donde estaba mi pareja. Magdalena Max-Neef, Luz Croxatto y la María Izquierdo me avisan que mi hijo estaba naciendo. Y tenía la paradoja de ser profesional y seguir grabando o ser humano y ver a mi hijo nacer. Fui ser humano, avisé y me fui", narró.

Además de las sugerencias que los actores hacían a Illanes, Sáez hizo lo propio con su personaje: le elegía el vestuario y participaba en reuniones con Warner Music –sello de la banda sonora de Adrenalina– para elegir las canciones del DJ Billy.

El éxito del personaje le permitió realizar shows en todo el país. Hasta el día de hoy, aseguró, "me siguen saliendo, sigo animando fiestas y discoteques a lo largo de Chile como DJ Billy, no todas las semanas como en esa época en la que hacía dos o tres eventos. Ahora que estoy más viejito, estoy completamente orientado y dedicado a hacer teatro". Aunque agregó que sigue en esa labor, pero los días de semana o algún sábado en Santiago.