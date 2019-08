'Un día eres joven': directora y guionista presentan la primera serie de Movistar para Latinoamérica

"Un día eres joven" la primera serie original grabada en Latinoamérica por Movistar, busca "retratar el mundo millennial de chicos cerca de los 30", según afirmaron en Ciudadano ADN sus creadoras, las peruanas Joanna Lombardi (directora) y María José Osorio (guionista).

Osorio se hizo conocida a través del exitoso blog "Soltera codiciada", cuyo libro derivado fue best seller en Perú, llevándola a transformarse en guionista de la película homónima. Y ahora, en su nuevo proyecto, busca "replicar las cosas bonitas que hicimos ahí, y lograr un producto con el que Latinoamérica se pudiera identificar con facilidad".

La creadora asegura que "me gusta mucho la mente femenina", y por eso, en "Un día eres joven" busca "ampliarse a un tema generacional, los millennials están súper estereotipados y nunca retratamos sus matices". Por eso, adelantó, hablan de temas como las redes sociales y la ansiedad que producen, el aparentar y el significado de seguir los sueños, mediante una galería de personajes que van desde emprendedores, influencers, un dueño de coworks o de una cervecería artesanal, llegando hasta la "niña buena de familia tradicional".

"Es un retrato de personajes que pueden sonar un poquito caricatura, pero muestran las cosas que están debajo y el lado oscuro de las redes sociales", cuenta. La serie, según su guionista, también se propone "ver representada la variedad de lo que es Latinoamérica, que a los ojos gringos parece uniforme".

Lombardi, en tanto, cuenta que al hacerse cargo del proyecto "me impresionó el nombre, que es como el meme. La gente de 23 y la de 45 se siente identificada, todo el mundo siente que no es joven". Al involucrarse, relató, "lo que más me alegró es que hayan querido a mujeres peruanas a cargo".

Ella es la directora de ficción para Latinoamérica de Grupo Telefónica, desde donde su prioridad, asegura, es "no estar recibiendo series que nos cuentan culturas que no tienen nada que ver con nosotros". Y también proviene de una familia vinculada al cine: es hija del afamado director Francisco Lombardi ("Pantaleón y las visitadoras", "Tinta Roja"). Bajo su cargo, supervisa otras dos series hechas en Colombia y Perú ("Ruido capital" y "El día de mi suerte"), además de dos proyectos en desarrollo en Argentina y Chile.

En Chile también estuvo a cargo de la compra de "En terapia" y "La cacería", series que hoy están disponibles en las pantallas de Movistar Series, y que "nos ha dado la sensación de que el espectador chileno se siente bien de tener su contenido, con el que se identifique".

Y cuenta que el mundo de las plataformas digitales la ilusiona "por la capacidad de distribución" que tiene. En relación a eso, a nivel de producción "Un día eres joven" busca "alejarnos de lo que se entiende por televisión clásica y acercarnos más al cine, con formatos cortos. Hay mucho que hacer en contenidos en Latinoamérica".