Un ángel de Victoria's Secret confirmó el fin de los desfiles de la marca

Los rumores sobre el fin de los desfiles de Victoria's Secret se han confirmado. Precisamente fue una de las modelos que solían salir a la pasarela de la firma de lencería la que dijo la última palabra sobre su conocido show.

El cambio de paradigma, una imagen demasiado sexualizada e irreal de sus modelos, un rechazo frontal a incorporar a modelos trans y de tallas grandes y la potencia del #MeToo han contribuido a acabar con esa pasarela de cuerpos imposibles por los que sus modelos apenas comían y entrenaban incesantemente desde días antes del desfile.

"Desgraciadamente, no va a celebrarse este año" dijo Shanina Shaik, que desfila para la marca desde 2011 y lo ha hecho cinco veces —y que, por tanto, es considerada como uno de los ángeles de la misma— en una entrevista con el diario The Daily Telegraph en Australia. "Me siento rara, porque todos los años por estas fechas estoy entrenando como un ángel".

Victoria's Secret lleva más de un año en dificultades financieras, y en 2018 perdió casi el 50% de su valor. Algo a lo que se añade otra aún más importante: la de imagen. El desfile celebrado el 8 de noviembre se emitía menos de un mes después en Estados Unidos con mínimos históricos: apenas 3,3 millones de espectadores, la cifra más baja desde que empezó a emitirse, en 1995. En 2017 lo habían visto 5 millones de personas; en años anteriores solía rondar los 10 millones.

