'Tuve consecuencias permanentes': examigo de Bruno Zaretti relató agresión del bailarín en su contra

Durante esta jornada, el bailarín Bruno Zaretti fue formalizado por el delito de lesiones graves contra su examigo Ricardo Callejas, con quien protagonizó un incidente en enero de 2019. El exintegrante de Axé Bahía quedó con prohibición de acercarse a la víctima y deberá pagar $1.800.000 en 12 cuotas, monto que corresponde a los gastos médicos del denunciante.

Los hechos ocurrieron en el edificio del acusado, quien discutió con Callejas en el estacionamiento y luego lo arrastró con su automóvil hasta una intersección cercana, en la comuna de Vitacura. El hombre, afirmado del capó, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Tuvo diversas contusiones, entre ellas un TEC grave en la parte frontal del cráneo.

Zaretti salió del 4° Juzgado de Garantía de Santiago sin dar declaraciones. Quien sí habló fue el propio Callejas. "Tuve consecuencias permanentes. Perdí el olfato, y por ende, también el gusto. Estuve a milímetros de quedar ciego", relató la víctima a las afueras del tribunal, según recogió LUN.

Al inicio de la audiencia, Callejas aseguró que tuvo una relación sentimental con Zaretti durante tres años, algo que el bailarín y su abogado negaron. "Me veo forzado a tocar este tema privado porque no es justo que no se tome ningún tipo de consideración a las circunstancias del hecho", sostuvo el denunciante.

El Ministerio Público desestimó este punto de la declaración de la víctima, ya que no se presentaron pruebas que acreditaran la convivencia entre ambos.