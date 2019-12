Tuiteros indignados por eliminación de trama trans en nueva teleserie de Mega

La versión local de "100 días para enamorarse" llegará a las pantallas de Mega este lunes 9 de diciembre, aunque con cambios importantes respecto de la historia original.

La producción argentina estuvo marcada por la historia de Juan, el hijo de Antonia -una de las protagonistas- que inicia su transición sexual durante la adolescencia. La visibilidad trans fue uno de los puntos más altos de la teleserie, a la par de la discusión en torno a la ley de identidad de género en el país trasandino.

En el caso chileno, y según la información que aparece en el sitio web de la teleserie, Mega prescindió de la trama trans y la hija de Antonia (Luz Valdivieso) y Diego (Marcelo Alonso) es lesbiana. Si bien sigue la línea de la visibilidad LGTB, los usuarios en Twitter no recibieron bien esta modificación, consignada por el sitio Teleseries.cl.

Este personaje, de nombre Martina, será interpretado por Teresita Commentz y ocultará su orientación sexual ante sus compañeros de colegio, aunque ellos lo intuyen y le harán bullying en ocasiones.

Rodrigo Bastidas, jefe de los guionistas de la versión chilena, adelantó a El Mercurio que, al tratarse de una adaptación libre, hay diferencias entre la versión original y lo que se hará locamente. "El romance en Argentina obviamente es más de tango. En la historia de allá, por ejemplo, hay una pareja que ha durado 20 años, y hasta usan una medallita en el cuello como símbolo de su relación; pero ¿realmente crees que acá alguien ocupará tanto tiempo algo así?", señaló Bastidas sobre un aspecto de la trama.

"Esto es más parecido a 'Friends', es una historia donde ocurren cosas, los personajes se emocionan y hay un tono de comedia romántica, aunque también abordamos temas contingentes", enfatizó el guionista y actor.

esta historia fue la que me ayudó a decirle a mi familia que soy un hombre trans, la historia de juan me ayudó, y ahora van a hacer una adaptación y van a quitar lo más relevante de la novela? de nuevo me da vergüenza el país en que vivo, censura tras censura y injusticia