Tremendo: Claudio Bravo regaló cuatro casas a los afectados por incendio en Santa Olga

Corría el verano del 2017 y el país se vio conmocionado por los diferentes incendios forestales que azotaron al país, siniestros que tuvieron que ser auxiliados por los conocidos Supertanker y el "Luchín", una desgracia que dejó a muchas familias sin su hogar.

Según relató La Cuarta, el portero del City se emocionó con el relato de un pequeño de 9 años que perdió su casa, su abuelo, Miguel Millanguir, indicó que "entrevistaron a mi nieto cuando fue el incendio y él contó que le gustaría tener la camiseta de Claudio Bravo. Luego él lo contactó y le dijo que le iba a regalar su camiseta y además, una casa", indicó.

La solidaridad del arquero no paró ahí, porque donó 3 casas más para tres familias que lo habían perdido todo; además, Carla Pardo, su esposa, visitó a las familias para asegurarse de su estado.

Miguel y su nieto Carlos, incluso, fueron invitados a ver un partido al Estadio Nacional, y sigue agradeciendo diciendo que "el gesto que hizo con mi familia y con mi nieto fue muy grande. Cuando supe que no iba a la Copa América me enojé y no quería ver los partidos", finalizó.

Según el ministerio de Vivienda, los balances son positivos en la reconstrucción, ya que muchos privados se unieron en la ayuda, pero en la actualidad, a dos años del siniestro, aún hay familias que no recuperan sus hogares.