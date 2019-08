Tool llegó a todas las plataformas digitales y sus fanáticos hicieron explotar las redes sociales

Este viernes, los fanáticos de Tool están viviendo el mejor día de sus vidas. Esto, porque finalmente la banda publicó todo su catálogo en las plataformas digitales.

Su llegada a Spotify, Apple Music, YouTube Music y el resto de las plataformas disponibles es una especie de previa al lanzaminto de Fear Inoculum, su quinto álbum de estudio que será lanzado el viernes 30 de agosto.

Obviamente, los fans de los intépretes de "The Pot" compartieron decenas de memes en redes sociales, festejando su llegada a los servicios musicales.

Aquí va una lista para ti... THIS IS #TOOL de Spotify pic.twitter.com/ZCXHTpZlQe — Pol Patipelao (@PRDspeaking) August 2, 2019

*TOOL anuncia que van a poner su música en Spotify*



Yo: pic.twitter.com/QLZ8Al9pQm — That guy (@ENEbedo) August 2, 2019

Aunque ya los tengo todos, siempre será bueno tenerlos disponibles también ahí. #Tool pic.twitter.com/8h9Rix4BPr — La Penélope (@penelopevf) August 1, 2019

Cuando supe que #Tool está en todas las plataformas: pic.twitter.com/qayaeLAsBt — esteban (@manosdehacha) August 2, 2019

- Por qué tal elegante Homero?

- Hoy suben la discografía de #Tool a Spotify, muchacho pic.twitter.com/p8JxHpF4CX — OGC (@DonPalomone) August 2, 2019

Me vine a la pega escuchando #Tool a too chancho y figuro cabeceando en la micro dando la vida pic.twitter.com/KGE7rSZzgH — Natcho (@patiperro_) August 2, 2019