Tony Iommi de Black Sabbath dedicó mensaje a James Hetfield por su ingreso a rehabilitación

Tony Iommi de Black Sabbath envió un mensaje de apoyo a James Hetfield, luego de que este último ingresara a una clínica de rehabilitación.

"Hiciste lo correcto para obtener ayuda", escribió, agregando que "estoy pensando en ti, mi amigo, y te deseo lo mejor para tu recuperación".

Junto con el sincero mensaje, el músico compartió una fotografía de ambos, que se llenó de comentarios por parte de los fanáticos de ambos.

Se recuerda que el tratamiento de Hetfield produjo la cancelación de la gira Metallica por Australia y Nueva Zelanda, donde pasarían en los próximos meses.

My best out to James Hetfield. You’ve done the right thing seeking help - I’m thinking of you my friend and wishing you all the very best on your recovery. Looking forward to seeing you back at your best very soon.



Your pal

Tony