Tom Morello sobre las protestas: 'Chile lidera el camino'

El regreso de Rage Against The Machine ha sido uno de los temas más conversados en los últimos días, sobretodo porque lo anunciaron junto a la icónica fotografía de las manifestaciones en Plaza Italia.

De esta manera, Zack de la Rocha, Tom Morello y compañía dejaron en claro una vez más que están muy pendiente de lo que sucede en nuestro país.

Por eso mismo, el legendario guitarrista de la banda decidió referirse nuevamente a la crisis social y política que sufre Chile.

En su Twitter, el músico publicó un foto de las protestas nacionales en las que se puede ver a una mujer mayor enfrentado al zorrillo con un palo en una de sus manos. En la publicación, Morello escribió: "Bueno, esta imagen lo resume todo ¿De qué lado estás? Chile lidera el camino".

Tom se ha visto muy interesado en lo que ocurre en territorio chileno, pues constantemente envía mensajes de apoyo a los manifestantes del país. Además, el guitarrista es un declarado seguidor del legado de Víctor Jara.

Well that’s the whole thing right there. #WhichSideAreYouOn #ChileLeadsTheWay pic.twitter.com/ycstF0H2tT