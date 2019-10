Todo fue una apuesta: Así es la historia de Irma Silva, la mexicana de 80 años nominada a un Grammy

Irma Gloria Silva, de 81 años, dedicó casi toda su vida a la costura y las labores domésticas. Pero el año pasado su nieto la invitó a cantar una canción en un video junto a su banda de música norteña, Buyuchek.

"Si este video llega a más de 100.000 reproducciones, vamos a hacer un disco con la abuela", dice en esta publicación Jorge Loayzat, de 18 años recién cumplidos y fundador de la agrupación. El video, publicado en agosto de 2018, acumula más de 277.000 reproducciones y alcanzó su meta tras las primeras doce horas de su publicación.

Entonces no lo sabía, pero ese video fue el inicio de la carrera artística de Silva, quien hace unas semanas fue nominada a un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña. Silva se encuentra en la terna junto a grupos como Bronco e Intocable. "Yo ni sabía que era un Grammy, no me lo esperaba, yo nada más canté unas canciones", dijo a Verne, vía telefónica.

El álbum Las canciones de la abuela contiene once canciones tradicionales de música norteña. "Son las canciones que siempre ha cantado mi abuela, queríamos que fuera algo muy natural, que no se aprendiera nada nuevo, sino las cosas que le salen del corazón", dice Loayzat. El primer sencillo de este disco, "La pajarera", una canción tradicional del norte de México, acumula más de un millón de reproducciones en YouTube.

Buyuchek y Silva asistirán el próximo 14 de noviembre a la premiación de los Grammy Latino que se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos.