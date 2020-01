¡Todo era una farsa!: James Corden no conduce el vehículo que vemos en Carpool Karaoke

Ya no se puede confiar en nadie. Eso es lo que piensan los fanáticos de Carpool Karaoke, ya que descubrieron que James Corden, el presentador del espacio, no conduce el auto que vemos en la sección.

Obviamente, esto se debe a razones de seguridad, por lo que el vehículo es arrastrado por un sistema creado para que se vea como si el británico manejara, cuando en realidad es otro automóvil el que lo mueve.

Quien se percató de esto fue un transeúnte, quien grabó el momento exacto en el que animador se encontraba grabando un nuevo Carpool Karaoke junto a Justin Bieber.

"Vi a James Corden y Justin Bieber filmando Carpool Karaoke y esta es la razón por la que tengo problemas de confianza: ¡ni siquiera está conduciendo!", escribió.

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu