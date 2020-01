Titi García-Huidobro, su debut como jurado en Viña 2020: 'Voy a ser el jurado del pueblo'

Animadora histórica de Radio Pudahuel, María Fernanda "Titi" García-Huidobro tendrá en el próximo Festival de Viña del Mar la misión de elegir las mejores canciones junto al jurado internacional, representando a Iberoamericana Radio Chile.

En el jurado viñamarino compartirá junto a figuras de la música como Pedro Capó y Pancho Saavedra. "Es una súper propuesta y un bonito desafío", dijo. "Viña es una fiesta maravillosa, y me encanta que haya para todos los gustos", aunque "lamentablemente, la competencia es el plato más débil, cuando debería ser lo más importante". Titi valoró la decisión de los organizadores de suspender la tradicional gala a causa del estallido social, aunque "igual es bonito, y ya tenía invitado a mi partner".

Dentro de sus más esperados en el cartel viñamarino nombró a Ricky Martin, Pimpinela, Luciano Pereyra y Maroon 5, además del stand up de Javiera Contador. Aunque reconoce que ella "nica" probaría suerte en esa faceta.

Precisamente su ex marido, Patricio Torres, está lanzándose en ese formato de humor. "Ahora va a tener que cambiarlo completo, porque estaba dedicado a mí". Hoy, tras ese quiebre matrimonial, Titi está en una nueva etapa de su vida, soltera y dedicada a sus hijos, de 15 y 10 años. "No he salido con nadie y tampoco estoy apurada".

Cuando Titi fue designada como jurado de Viña, causó impacto en el equipo de su programa "Cuéntamelo todo", en Radio Pudahuel. "La gente reaccionó feliz, también hubo algunos detractores en redes sociales, 'qué sabe la Titi de música'. Pero llevo 19 años en Radio Pudahuel, tengo el oído afinado y puedo representar bien a la gente. Voy a ser el jurado del pueblo".

Con una amplia trayectoria en televisión, que incluye su rol de modelo en "¿Cuánto vale el show?" en los 90, además de varios programas infantiles en La Red como "Titi Pelakables" ("siempre he tenido mucha onda con los más chiquititos"), Titi desembocó en la actuación en "Teatro en Chilevisión", junto a Pato Torres. Luego llegó a la radio gracias a Patricio Frez, que la invitó a su programa en Radio Pudahuel. "Mi querido Pablo Aguilera estaba haciendo casting al aire. Me dijeron '¿te quieres quedar?' Y aquí me quedé", recordó.

Hoy, "Cuéntamelo todo" tiene a su otro animador, Rafael Araneda, instalado en Miami como rostro de Univisión. "Para mí es un honor trabajar con él. Se ha ganado su espacio porque es un profesional al 1000%", dijo. Para ella, Pudahuel es una emisora con un público familiar, donde "la mamá traspasa a la hija, y conquistamos a los que van creciendo".

Otra etapa de su carrera que recuerda con cariño es su paso por la serie "Infieles", de Chilevisión. "No tengo vergüenza con el cuerpo, y no me arrepiento para nada", dice, aunque admite que "cuando tus hijos van creciendo, y con las redes sociales, dices 'oh, que estos cabros no vean eso'. Fue una bonita experiencia, pero no lo volvería a hacer, por mis hijos".

Por ahora, sigue en la actuación a través de presentaciones en vivo con su ex marido. "Seguimos actuando con el Pato y damos nuestras vueltas por Chile", contó, aunque "las separaciones traen encontrones, sobre todo monetarios. Y le tengo que dar un beso y decirle 'te amo'. Es complicado".

Titi se prepara para ser parte de un Festival de Viña que promete ser intenso, a causa del estallido social. Sin embargo, Titi adelanta que será "lo más neutral posible". "No es que no tenga opinión, pero en lo que está viviendo nuestro país hoy en día, estamos más divididos que nunca, y cualquier cosa que uno puede decir es fuerte".