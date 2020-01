'Tírate una pregunta de la PSU': el tópico que propone 'alternativas' para la prueba

Tras los incidentes ocurridos en los locales de rendición de la PSU y las críticas en torno al boicot, los usuarios de Twitter optaron por hacer humor en torno a la controversia. Utilizando el hashtag #TírateUnaPreguntaDeLaPSU, los cibernautas elaboraron sus propias preguntas.

Algunas preguntas se referían desde las AFP, partidos políticos e incluso la infidelidad que se hizo viral esta semana que involucra a funcionarios de Carabineros. También hay otras misceláneas, vinculadas a la cultura pop.

#TirateUnaPreguntaDeLaPSU

Esas son reebok o son nike?

A) Reebok

B) Nike

C) Rythm of my life

D) Rythm of the night