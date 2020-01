Tinder agregará un 'botón de pánico' en situaciones de peligro durante una cita

Tras varios reclamos y denuncias, Tinder finalmente decidió mejorar su sistema de seguridad, con el fin de proporcionar un mejor servicio a sus usuarios de todo el mundo.

La aplicación está trabajando en un botón de pánico que funcionará como un sistema de alarma que, en el peor de los casos, servirá para informarle a la policía sobre tu ubicación, todo con tal de brindarte ayuda necesaria.

Según informó Match, los dueños de Tinder, crearán la subaplicación NoonLight, la que comenzará a funcionar en Estados Unidos a fines de enero y que sirve para la localización en vivo y seguridad.

Esta funcionará cuando comiences a notar que tu cita se está poniendo peligrosa o subida de tono. Acá los usuarios podrán activar la alarma vía Noonlight de Tinder, la cual les enviará un código que podrá ser ingresado en la aplicación.

En caso de que no lo hagan, recibirán un mensaje de texto en su celular. Si este sms no es respondido, serán llamados telefónicamente. En caso de no contestar, los técnicos de la app se pondrán en contacto con la policía.

Para ocupar esta función de Tinder sólo deberán compartir en todo momento su ubicación actual. Eso sí, desde la compañía aseguraron que esta información no será utilizada con fines de marketing ni tampoco compartida con empresas externas.

Además, con el fin de alejar a abusadores y acosadores de Tinder, Noonlight le dará una "medalla" a sus usuarios, la que aparecerá en su perfil.