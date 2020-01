Timothée Chalamet interpretará a Bob Dylan en su película autobiográfica

El actor Timothée Chalamet fue elegido para interpretar a Bob Dylan en una nueva película biográfica sobre el músico, la cual recibirá el nombre de Going Electric.

La película se basará en el libro de Elijah Wald, "Dylan Goes Electric", que cuenta el camino del músico a través de la escena popular hasta que se convierte en estrella del rock and roll.

El propio músico actuará como productor ejecutivo de la película, en asociación con Mangold y Fox Searchlight.

La grabación comenzará la próxima primavera tan pronto como Chalamet termine su trabajo en una obra de teatro de Londres.

Chalamet fue uno de las protagonistas de Call Me By Your Name, la película del ganadora del Oscar 2017.