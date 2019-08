Tiago Correa respondió a los dichos de Ignacia Allamand sobre su separación

En el capítulo del pasado viernes de Podemos Hablar, la actriz Ignacia Allamand se refirió a su polémica separación con Tiago Correa.

A ocho años del quiebre, la intérprete nacional contó que "una infidelidad en el matrimonio es un atentado a tu proyecto de vida". En esa línea, enfatizó que su expareja la engañó con más de una persona.

Sobre esto se refirió Correa en medio de una transmisión en vivo que realizó en Instagram por motivos profesionales. Sin embargo, una de sus seguidoras le preguntó por las declaraciones de Allamand.

"Ignacia Allamand habló de tu infidelidad ¿No te molesta?", fue la pregunta que le realizaron al actor y que el respondió sin problemas.

"No, no me molesta. No sé bien lo que dijo, la verdad estoy enfocado en mi trabajo. Son cosas pasadas, muy lejanas ya y sanadas desde mi lado. Le mando muchos cariños a Ignacia, un beso enorme y que sea muy feliz. Lo he dicho muchas veces también en persona. Ella lo sabe", contestó Correa.