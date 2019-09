The Last of Us 2 saldrá el 21 de febrero de 2020 para PS4

Este martes, durante el PlayStation State of Play, se conoció la fecha de estreno del juego "The Last of US 2", el cual llegará para consolas PS4 el 21 de febrero de 2020.

Asimismo, y a través de un foro oficial de PlayStation, se adelantó que habrán cinco versiones del juego: normal, especial, digital deluxe, coleccionista y una llamada Ellie, aunque no ha sido oficializado por PlayStation.

The Last of Us 2 es una secuela del juego de PS3, que incluyó su DLC Left Behind para PS4 y que retrata una vida post apocalíptica.