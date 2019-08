The Irishman, de Martin Scorsese, llegará a Netflix el próximo 27 de noviembre

The Irishman, película dirigida por Martin Scorsese, llegará a Netflix el próximo 27 de noviembre, de acuerdo con la compañía de streaming.

La cinta protagonizada por Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci también tendrá su estreno en cines, al menos en Estados Unidos.

El 1 de noviembre debutará en Los Angeles y Nueva York y, una semana más tarde, sumará pantallas en el resto del país. Netflix no reportó cuántas salas exhibirán la película.

La premier mundial de The Irishman será en la apertura del Festival de Cine de Nueva York, el próximo 27 de septiembre.

