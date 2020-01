Tetsuro Shimaguchi, creador de las batallas de 'Kill Bill', será parte de Anime Expo Santiago

Este 1 y 2 de febrero en Estación Mapocho se realizará la edición número 29 de Anime Expo Santiago, la cual contará con exclusivos invitados.

Uno de los más destacados es Tetsuro Shimaguchi, samurai japonés creador de las escenas de batalla de Kill Bill Vol.1 y Vol.2 (Quentin Tarantino), quien realizará charlas y clases con katanas a los asistentes.

En el evento, que reúne a toda la comunidad de seguidores del animé, videojuegos, cosplay y cultura japonesa de nuestro país, también contará con la presencia de Mika Kobayashi, cantante japonesa que está detrás de las canciones de Shingeki no Kyojin.

Además, estará el luchador y cantante australiano LadyBeard, quien es muy popular en Japón por participar en las bandas de Kawaii Metal LadyBaby y Deadlift Lolita.

En esa edición también se presentará Faylan, cantante japonesa, considerada la diva del anisong de la siguiente generación. Popular por cantar temas de series como Mirai Nikki y Mobile Suit Gundam AGE.

El mangaka japonés Satoshi Shiki, creador de Attack On Titan: Beyond the Fall y Dororo, también dirá presente en la exposición.

Los últimos invitados de esta jornada dedicada a la cultura japonesa serán los youtubers The Covers Dúo, quienes son conocidos por la enorme cantidad de versiones de temas clásicos y actuales de anime.