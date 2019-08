Tere Kuster se emocionó hasta las lágrimas al ver imágenes de su infidelidad en Resistiré

Esta semana, Tere Kuster y Gabriel Martina de Resistiré visitaron Mucho Gusto para conversar sobre su historia de amor y la infidelidad de la argentina con Fede Farrell.

Ante la mirada del panel, ambos trasandinos recordaron la conversación que tuvieron días antes de que ella entrara al reality, donde Tere le habló a Gaby sobre la posibilidad de que conociera a alguien dentro del encierro.

"Quise entrar en este reality porque pensé que sería más de resistencia que de otra cosa. Sé que era una posibilidad pero yo la anulé, entonces no quise ni tocar ese tema con él", explicó.

En esa línea, agregó que "lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, yo no me justifico bajo ningún concepto, yo me hago cargo de lo que hice, sé que la cagué, él lo sabe (…). Pero la realidad es que estar ahí adentro en que las condiciones eran terribles, personas que no te bancas, son cosas que se van sumando. Yo encontré una contención en Fede, yo con él me confundí, yo no dejé de amar a Gabriel".

Tras la revelación de Kuster, el panel conversó sobre las infidelidades y fue Patricia Maldonado quien sorprendió con su acotación: "¿Cuántas mujeres perdonan infidelidades y nadie repara en eso, porque estamos acostumbrados a que sea al revés? ¿Por qué nos parece tan curioso que un hombre perdone?", dijo la opinóloga.

Posteriormente, en el matinal repasaron las imágenes de la infidelidad y Tere, entre lágrimas, expresó: "Me da vergüenza, no me gusta verme así porque no se lo merece y tampoco me reconozco. Entonces me da vergüenza el haberme comportado de esa manera".