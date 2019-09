Tere Kuster le dedicó un emotivo mensaje a Gabriel Martina por su cumpleaños

Tere Kuster le dedicó un sentido y emotivo mensaje a su pareja, Gabriel Martina, con motivo de su cumpleaños.

Con este escrito, la argentina dejó envidencia que el amor entre ambos es fuerte y que, pese a las dificultades que tengan que atraversar, seguirán luchando por mantenerse juntos.

A través de Instagram, la modelo escribió: "Un año más de vida y… Con vos hasta el fin de mis días (ojalá). Con vos me animo a todo. Con vos descubro por qué vivo, por qué amo. Con vos todo es más fácil y complicado a la vez. Te amo y a ojos cerrados deseo seguir apostando a este GRAN E INEFABLE AMOR (porque los cobardes no hacen la historia). Yo te pertenezco, vos me perteneces. Sos vos, soy yo. SOMOS".

"Somos la ecuación cuántica perfecta. Hoy brindo por el encuentro, por las dudas, por los desencuentros, por la alegrías, por las heridas, por las pruebas, por los obstáculos, por la bronca, los malos humores y las desilusiones… por todo lo que hace que entendamos que finalmente somos parte de algo mucho más grandes que nosotros mismos", agregó.

Junto a una selfie de ambos, la ex Miss Argentina expresó: "Hoy brindo por vos, por el amor y todos sus defectos, porque nos muestran lo verdadero, lo que realmente trasciende, lo puro y real. Lo que la une y pocos entenderán. Esa energía infinita que conecta a nuestras almas en cada mirada, en cada latido, en cada pensamiento. Porque gracias a permitirnos la intuición nos acercamos cada vez más a nuestro propósito en la tierra. Y porque hoy llegamos al punto de tener un amor CONSCIENTE, de elegirnos de manera CONSCIENTE y verdadera".

"TE AMO infinitamente @gabymartinsla. Deseo que lo sientas cada día de hoy en adelante, por el resto de tu vida. Feliz cumpleaños, mi bombón", concluyó.

Recordemos que la pareja se vio envuelta en un triángulo amoroso mientras Tere estuvo en Resistiré, donde mantuvo una relación con Fede Farrell.