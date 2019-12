Terapeuta bioenergética entregó claves para cerrar el 2019 y comenzar el 2020

En un año particularmente intenso como el 2019, marcado por el estallido social y por fuertes cambios en el país, es esperable que el clásico estrés acumulado de fin de año se acreciente. Por eso, Ciudadano ADN conversó con Daniela Flores, periodista y terapeuta en salud emocional.

La especialista hizo énfasis en que, en este fin de año, "tenemos un estrés acumulativo, en lo familiar y en las cargas laborales" producto de que "no tenemos autocuidado". Por eso, recomendó "cerrar el año bien en la parte emocional. Si estás enojado con algún ser querido o amigo, trascender" ese enojo, esto es, decidir que "voy más allá y reconozco en mí que me pude haber equivocado o que ambos nos equivocamos".

Una alternativa para enfrentar estos problemas, para ella, es la psicomagia, que se refleja en un acto tan simple como que "escribes una carta vaciando tus sentimientos" sobre una situación específica, la que luego se debe "guardar, hacerle un altar y después quemas esa carta".

"Para comenzar una nueva etapa necesito cerrar bien otra, con energía, entusiasmo y apertura del corazón", insistió Daniela, que además recalcó la importancia de que "estamos en un profundo proceso de transformación en Chile que también se refleja en el individuo".

Otra posibilidad es darse baños de infusiones medicinales, como albahaca, romero, ruda y rudón, para lo que también es posible "echarlas todas juntas en una botella de agua de colonia, dejarlas macerando unos 7 días" y con eso rociar la casa. Los baños de sal, en tanto, son óptimos para problemas de presión sanguínea, mientras la conocida piedra turmalina maneja sentimientos de baja vibración como el enojo, llevándolos hacia "el amor y la energía".

A propósito del estallido social que marcó este 2019, Daniela Flores recordó que "estamos pasando de un ser humano individualista a uno mucho más colectivo", por lo que resulta clave "canalizar nuestras energías a lo que yo quiero. Tengo que primero sanarme yo para poder aportar a la sociedad". "Finalmente, el poder lo tienes tú", insistió.

La periodista se acercó a su actividad actual, la terapia bioenergética, tras sufrir un cáncer del cuello del útero a los 25 años. "Me enamoré" de la disciplina en ese momento, la que asegura "es holística pero también bien científica" al estudiar "cómo las emociones las guardo en circuitos corporales, como la cabeza, el cuello, el útero o las piernas", lo que explicaría el origen de diversas enfermedades físicas. "Si yo no hubiera tenido tantas tristezas en mi infancia, no me habría enfermado", puntualizó Daniela, quien cree que "el autoconocimiento es un camino que no se termina nunca".

Pese a que estos temas son usualmente asociados a lo femenino, asegura que hoy recibe en su consulta a muchos hombres "con crisis de pánico, y es porque les enseñaron que el hombre es machito y no llora, y eso ya no". El ser humano, enfatizó, tiene "energía femenina y masculina", las que hay que canalizar, "si no, las bloqueas y terminas enfermándote".

Finalmente, la terapeuta recomendó para este 31 de diciembre "conectarte con tu ser interior a través de la respiración, con tu corazón y con lo que realmente tú quieres. Es un gran desafío, pero háganlo". También aconsejó apuntar el deseo a la "abundancia material y espiritual", y ejercer el autocuidado, mediante "seleccionar sus redes sociales, los espacios a los que uno va e informarse por las vías adecuadas. Hoy hay mucho odio, que es entendible, la gente que salió a manifestarse pacíficamente está en un proceso de transformación. Aprovechémoslo para crecer".

