Teniente Dan de 'Forrest Gump' llevó a los hijos de soldados fallecidos en combate a Disney

El actor Gary Sinise, reconocido mundialmente por interpretar al Teniente Dan en Forrest Gump, llevó a 1000 hijos de soldados fallecidos en combate a pasar un día en Disney World, como una de las excursiones anuales que realiza su fundación.

Este año, el intérprete trasladó a más de 1750 parientes de soldados hasta Orlando para entregarles una experiencia única.

A través de sus redes sociales, Sinise comentó que "hoy (7 de diciembre) comienza nuestro viaje número 14 de la Gary Sinise Foundation (GSF). Más de 1000 Niños Medalla Dorada junto con sus familiares sobrevivientes o guardianes, más de 1750 en total; a través de nuestro compañero de viajes @AmericanAir, nos vamos a Disney World, como parte del programa @GarySiniseFound".

This charter left Los Angeles this morning with 91 kids, 176 in all, and I got to take these photos with them before they left. I’ll join up in a few days. Have fun kids! We love you! pic.twitter.com/jPRuZ0iuIp