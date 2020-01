'Tengo ganas de volver a actuar': Guido Vecchiola recordó su paso por teleseries

Ya lejos de aquellos tiempos noventeros en los que ejercía como galán de teleseries, Guido Vecchiola reapareció en Canal 13 para repasar historias de aquellos tiempos, en especial su actuación en Adrenalina, teleserie que por estos días se emite en REC TV, la señal retro de la exestación católica. Precisamente en esta historia, Vecchiola interpretó al recordado Fabián Undurraga.

El actor también formó parte de otras ficciones, como Amor a Domicilio, Fuera de Control, Brujas y Lola. Su debut fue en 1994 en la teleserie Champaña, en la que encarnó a Greg Brandao. "Estaba estudiando, quería entrar a actuación y dirección de cine, pero en esa época era muy complejo. Cuando lo planteé en mi casa, obviamente me dijeron no", relató Vecchiola.

El actor continuó su relató: "En algún momento entro a estudiar ingeniería comercial de noche, entremedio hago el comercial de Carabineros, y un día dije 'qué más hago para poder seguir trabajando, poder seguir pagando y estudiar teatro'. Agarré una hoja, una foto que tenía y la vine a dejar a la portería del canal. Le dije al guardia '¿puede mandar esto al área dramática?'. A los dos meses me llaman".

Desde allí empezó su recorrido por el mundo de las teleseries y fue pieza fundamental en aquella "guerra" que durante décadas sostuvieron Canal 13 y TVN. "Estuve con mucha gente que me ayudó a crecer, a madurar y a ser un mejor profesional en lo que hacía. Hay que recordar que yo partí muy chico en esto, entonces eso requería de mucho consejo, generosidad y ayuda de mis compañeros", señaló.



Guido Vecchiola como Fabián en Adrenalina. Foto: REC TV

Ya son siete años desde que Guido Vecchiola dejó las ficciones televisivas, siendo Graduados (CHV, 2013) su última incursión en el género. "Sentí que tenía que reinventarme. Por la edad que uno va teniendo y la madurez que uno va adquiriendo, hay ciertas cosas que ya no calzan contigo. Uno empieza a ver la vida de manera distinta. Yo creo que, en el fondo, tuvo que ver con avanzar", manifestó.

Ciertamente, el otrora galán aseguró que está listo para volver a la televisión: "Tengo ganas de volver a actuar. Me encantaría probar cosas nuevas, me gustaría probar series y me gustaría probar teleseries pero con cosas distintas. Quizás me encuentro con una comedia entretenida, disparatada y me tiento y digo 'a lo mejor podemos hacer algo diferente acá'".

No obstante, también confiesa que "salirse de la televisión y volver a ser un NN es muy agradable… me gusta, me gusta el hecho de poder observar y no sentirme yo el observado. Ahora soy yo el que está observando y puedo captar mejor. Estoy absorbiendo las nuevas generaciones, cómo piensan y para dónde va todo".

Respecto de su alejamiento de la televisión, Vecchiola explicó que tuvo motivos familiares y hubo un periodo en el que se dedicó a la minería. "Me fui de mi casa a los 14 años desde el norte, de Chañaral. Me vine muy chico a estudiar a Santiago y siempre tuve la sensación de que tenía una deuda pendiente con mi familia… y me encontré de repente con un papá que tenía 80 años, entonces sentí que tenía que volver a estar con él y con mi familia porque me había perdido una etapa importante con ellos".