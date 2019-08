Technotronic agotó entradas disponibles en Vip y Palco

El dúo líder del música dance y house, Technotronic, regresa a Chile el próximo 23 de agosto en Club Chocolate y sus fanáticos ya agotaron las entradas disponibles para Vip y Palco.

De esta manera, sólo quedan los boletos generales, los cuales tienen un valor de $19 mil y que puedes adquirir a través de PuntoTicket.

Este dúo irrumpió con el innovador single "Pump Up The Jam", que conquistó el mundo y que es hoy un clásico conocido por todas las generaciones. Originalmente registrado como instrumental, Pump Up The Jam llegó al #2 en la lista de ventas del Reino Unido y a los Hot 100 de Estados Unidos. Le siguieron los singles planetarios "Get Up! (Before The Night Is Over)", "This Beat Is Technotronic" y "Move This".

Recordemos que durante la década de los 90, Techotronic lanzó cuatro álbumes y singles, mientras que su música también apareció en varias películas de Hollywood.

Technotronic sigue vigente con presentaciones en vivo por todo el mundo, demostrando que siguen siendo los dueños de la pista de bail