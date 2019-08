'Te pego un combo y salí volando': los duros descargos de Vale Roth tras hostigamiento

Explotó. Valentina Roth, quien está alejada de la televisión, no deja de ser querida y seguida por miles de personas en redes sociales, espacio donde la exbailarina cuenta su vida y dialoga con sus seguidores.

Esta vez, usó la plataforma para realizar sus descargos tras indicar que es acosada por una mujer quien aún no consigue identificar, creándose perfiles falsos solamente para molestarla.

A través de una historia por Instagram, la exbailarina empezó diciendo que "estoy teniendo una paciencia con una rectm que ya me está superando".

"Acá yo no estoy con las que dicen las señoritas no pelean… cuando se meten conmigo, con mi mino, con mi familia, con el hijo que perdí, esa weona me la topo y sorry pero no sé cómo voy a reaccionar, prefiero pasar un día detenido pero feliz wn, y tranquila que no me va a wear más la hdp!!!", prosiguió Valentina.

Para terminar, la modelo señaló que "mátate saico de mierdaaaaa y déjame tranquila y deja de crearte instagram falsos fea de mierda. Te pego un solo combo y salí volando, no te metai conmigo. Lo otro, necesito un weon que me ayude a investigar un instagram falso y dar con el paradero de la wueona", finalizó.



