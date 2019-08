Taylor Swift lamentó no mostrar suficiente apoyo a la comunidad LGBTQ+

En una larga entrevista para el último número de la revista Vogue, Taylor Swift se lamentó por no mostrar suficiente apoyo a la comunidad LGBTQ+.

En la conversación, la intérprete de "Style" aseguró que "todos los que no son hombres, blancos y cisgénero están perdiendo derechos. Hace poco me di cuenta de que podía defender una comunidad a la que no pertenezco".

Sobre la misma, explicó que desde hace uno o dos años una de sus mejores amigas le preguntó qué haría si su hijo fuese gay, y que desde ahí comenzó a prestarle mayor atención a este tema.

"Si es gay, es gay. No entiendo tu pregunta", respondió Taylor. "El hecho de que me haya hecho esa pregunta me sorprendió y me hizo darme cuenta de que no había dejado mi posición lo suficientemente clara", comentó.

Sin embargo, la cantante reflexionó bien sobre su posición: "Es difícil saber cómo hacerlo, por temor a cometer un error. Porque mis errores están tan magnificados. Cuando cometo un error, resuena en los cañones del mundo. Es clickbait y es parte de la historia de mi vida y el arco de mi carrera", sentenció.