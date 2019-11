Taylor Swift fue la gran ganadora de los AMA's: Se coronó como la 'Mejor Artista de la Década'

Taylor Swift fue la gran ganadora de la nueva edición de los American Music Awards, llevándose a casa cinco premios, además de ser coronada como la Mejor Artista de la Década.

En la ceremonia, la cantante estadounidense subió al escenario para interpretar varios de sus mejores éxitos, entre ellos "Love Story", "I Knew You Were Trouble", "Lover" y "Shake It Off", este último en compañía de Halsey y Camila Cabello.

La actuación de Swift fue una de las más esperadas de la noche, luego de que su el mánager Scooter Braun le prohibiera interpretar algunos de sus temas más antiguos en vivo por problemas de los derechos de autor.

Why, yes, that's the one and only Misty Copeland adding a ballet accompaniment to Taylor Swift's "Lover" #AMAs pic.twitter.com/xop21firSK — MTV NEWS (@MTVNEWS) November 25, 2019

📹 | Taylor Swift brings out Camila Cabello and Halsey to sing ‘Shake It Off’ with her for her Artist of the Decade performance #AMAs pic.twitter.com/JWGRHmBHT2 — Taylor Swift News (@tswiftnzmedia2) November 25, 2019