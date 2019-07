Taylor Swift está 'asqueada' porque exagente se quedó con los derechos de su música

Taylor Swift está “triste y asqueada” tras enterarse que el productor Scooter Braun, que fue su mánager y al que acusa de haberla acosado y haberle hecho bullying, compró los derechos de su catálogo musical por 300 millones de dólares.

"Datos curiosos de hoy: he sabido que Scooter Braun (actual representante de Kanye West y Justin Bieber) ha comprado todos mis discos y que se ha dado a conocer al mundo. Solo puedo pensar en el acoso y la manipulación que he sufrido de sus manos durante años", escribió la cantante en su perfil de Tumblr.

La compositora también reclama porque la discográfica con la que ha trabajado durante años, que hasta el momento tenía los derechos sobre sus canciones, no le ha dado la oportunidad de quedárselos. "Durante años he pedido, he rogado, una oportunidad para poseer mi propio trabajo", explica.

"He tenido que tomar la horrible decisión de elegir y dejar atrás mi pasado. La música que escribí en el suelo de mi habitación y los videos con los que soñé, que pagué de mi dinero, del que gané tocando el bares, después en clubes, después en salas, después en estadios", agrega.





Swift recordó su incidente con Kim Kardashian y Kanye West (acusaciones veladas, llamadas falsas, insultos en canciones y videoclips). "Ahora Scooter me ha despojado del trabajo de toda mi vida, del que no me han dado una oportunidad para comprar. Básicamente, mi legado musical está a punto de quedarse en las manos de quien lo ha querido desmantelar", explica.

Según Swift, este es "el peor escenario" al que se podía enfrentar. Ella sabía que el dueño de su anterior discográfica podía llegar a vender sus derechos, pero nunca pensó que Braun se haría con ellas: "Sabía lo que estaba haciendo, los dos lo sabían. Controlar a una mujer que no querría asociarse con él. A perpetuidad. Eso significa para siempre".

"Ni en mis peores pesadillas me imaginé que el comprador sería Scooter".

Ahora, la cantante ya trabaja con otra compañía: "Dejo mi pasado en manos de Scott, pero no mi futuro".

Por su parte, la antigua discográfica con la que trabajaba Swift, Big Machine Label Group, afirma en la revista People que Scooter Braun nunca acosó a Swift, como ella explica en Tumblr. Además, la discográfica asegura que la cantante no ha sabido la noticia ahora, sino que su padre estaba informado desde hacía "por lo menos una semana". "Scooter siempre ha apoyado, apoyará y custodiará de forma honesta a Taylor y su música".