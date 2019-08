Taylor Swift elogió el trabajo de Billie Eilish: 'Es genial ver a un artista así'

Taylor Swift asistió a un programa de radio estadounidense para promocionar su más reciente álbum, Lover, el cual lanzó el viernes pasado a través de todas las plataformas digitales.

En la conversación, la artista se dio el tiempo para elogiar y felicitar a algunos de sus colegas, como Billie Eilish, Katy Perry y su gran amigo Ed Sheeran.

Sobre la primera, Taylor comentó que Eilish "ha estado escribiendo música desde que tenía 11 años, con lo que me puedo identificar. Siento que podríamos hacer una conexión solo por eso".

En esa línea, agregó que "¡es genial! Es genial ver a un artista así. Tienes la impresión de que nadie te dice qué ser, cómo hablar, cómo actuar, y me encanta verlo, luchando por ellos y dejando su propia huella en la industria de la música".

Con respecto al británico, Swift señaló que "es mi primo divertido, fantástico, talentoso y solidario. Literalmente es una de mis personas favoritas en el mundo".

En cuanto a su gran exenemiga Katy Perry comentó que "hace unas semanas, la escuché decir cosas muy complementarias sobre las galletas que preparo, lo que me hizo sentir muy bien porque hay poco que me haga sentir más feliz de escuchar a alguien halagando mi cocina. Se fue a casa e hizo unas galletas. Me alegró mucho escuchar que dijo que eran geniales en este momento, pero escucharlo más tarde me hizo sentir muy orgulloso. creció hasta duplicarse y luego explotó en mariposas de confeti".