Taylor Hawkins de Foo Fighters reveló que rechazó unirse a los Guns N' Roses

El miembro de los Foo Fighters, Taylor Hawkins rechazó una oferta de Guns N' Roses para unirse a ellos como baterista.

La oferta se remonta a 1999, cuando Taylor Hawkins estaba de gira con su banda. Según los informes, el baterista recibió una llamada de su madre, quien le comentó que Axl Rose lo estaba buscando.

En una entrevista con Louder Sound, el músico dijo que la oferta estaba "fuera de este mundo", dado que "Axl estaba tratando de formar una nueva versión de Guns N' Roses, creo que estaba buscando personas. Querían saber si quería probarlo", dijo.

Hawkins dijo que rechazó esta oferta después del sabio consejo de un colega profesional: Roger Taylor de Queen.

"Me dijo que nos estaba viendo a mí y a Dave (Grohl) en el escenario y que pensó que había algo que no se podía comprar", continuó. "Que había algo entre nosotros que no estaría con Axl Rose. Y tenía razón", aseguró.

"A pesar de lo que hemos pasado, Dave es como un hermano. Cuando subimos al escenario, nos miramos y decimos 'vamos'. Entramos juntos al ring", dijo.