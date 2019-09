Tatiana Merino está en el país con su esposo australiano: 'Quería que conociera mi Chilito, pos'

Tatiana Merino abandonó Chile para radicarse en Australia para buscar mejores opciones laborales, sin pensar que encontraría el amor con Warren Bain, un hombre de 60 años, con el que firmó el Acuerdo de Unión Civil.

Ahora, la pareja se encuentra en Chile y, por lo mismo, la exvedette decidió conversar con La Cuarta para revelar algunos detalles de su viaje.

"Estábamos ansiosos por llegar a Chile. Él, este 5 de septiembre cumplió 60 años, y este viaje es por sus vacaciones, por la celebración de sus 60 y porque quería que conociera mi país, quería mostrárselo", comenzó contando.

En esa línea, agregó que "siempre quise que conociera a mi familia, a mi gente, donde vivo, que sepa más de mi vida, que conociera mi Chilito, pos".

Es más, la pareja tiene varios planes junto a Bain en estas fechas, pues "viajaremos al sur a pasar las Fiestas Patrias. A Quillón, donde está el núcleo mayor de la familia de mi mamá, estaremos allá conociendo la Octava Región, que es donde me crié, donde nací, donde están mis raíces".

Además, reveló que a su esposo no le molesta su lado sexy y artístico, es más "a él le gusta mi faceta artística, le gusta verme sexy. Sabe que me gusta la actuación. En Australia igual hago eventos e hice mi obra Nadie plancha como yo, un monólogo, así es que él me apoya en todo eso".