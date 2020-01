Tati Fernández de 'Rojo' explicó polémico video en el que bailaba 'Un violador en tu camino'

Tatiana Fernández, la bailarina que cautivó en la primera temporada de Rojo, el color del talento, aclaró el polémico video que subió bailando un remix de "Un violador en tu camino", a finales de 2019.

En conversación con Glamorama, la joven señaló que "ese video se malinterpretó mucho. Para empezar, yo se lo vi a otra persona y la intención era hacer que la manifestación llegue a la plataforma de TikTok. Quienes ocupan la plataforma saben que ese tipo de baile, por lo menos el que yo hice, no era faltando el respeto ni nada".

Me pueden explicar... ¿Qué chucha? pic.twitter.com/NKGqkVNxmi — 𝔏𝔬𝔯𝔢⁷ 𓂅 esto no prendió. (@thcpiedpiper) December 28, 2019

"Nunca fue con la intención de hacerlo porque es tendencia, sino de llevar una manifestación a la plataforma. Lo borré porque se malinterpretó, a lo mejor yo no expliqué bien. Igual pedí disculpas si es que le falté el respeto a alguien y fue un error mío no haberlo explicado", agregó.

Pese a las críticas que recibió, Tati comentó que lo que quiere es entregar un mensaje claro a sus seguidores: "Siempre he dicho 'atrévanse a hacer cosas'. Trato de subir videos bailando y generalmente las niñas me dicen 'me inspiras para bailar'. Entonces eso trato de hacer, videos de baile, que son los que a mí me gustan y así inspirar a la gente a bailar".